Y1 ernennt Armin Dressler zum neuen CEO

Mit neuen Visionen und umfassender Branchenerfahrung soll Armin Dressler die Y1 Digital AG in eine neue Wachstums- und Innovationsphase führen. An seiner Seite steht Andreas Gahlert, Gründer von Neue Digitale und ehemaliger CEO der Agentur Razorfish. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats verantwortet Gahlert die agenturinternen Prozesse, während Dressler sich auf Wachstum, Internationalisierung und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder konzentriert.Darüber hinaus steigt Dresslers Unternehmen Exuberance Capital als strategischer Hauptinvestor bei Y1 ein und übernimmt rund 70 Prozent der Anteile. Im Zuge der strategischen Partnerschaft erhält Y1 neben dem neuen Management-Team auch eine neue Struktur. Fortan ist Y1 in vier Business Units organisiert:Die neue Ausrichtung von Y1 setzt auf einen strategischen Partnerschaftsansatz statt auf projektbasierte Zusammenarbeit. "Wir liefern nicht nur eine Lösung und verschwinden dann. Wir begleiten unsere Kunden auf ihrer gesamten digitalen Reise und fördern ihr weiteres Wachstum", betont Armin Dressler."Wir wollen mehr sein als nur eine Agentur - wir möchten der beste Partner für produktzentrierte Unternehmen sein. Unser Ansatz reicht vom Produktinformationsmanagement über das E-Commerce-Erlebnis bis hin zur Skalierung der gesamten digitalen Reise. Es geht nicht nur darum, einen Online-Shop zu bauen, sondern auch darum, die richtigen Inhalte, Tools und Prozesse bereitzustellen, die großartige Produkterlebnisse schaffen und den Umsatz sowie die Kundenbindung steigern. Dabei setzen wir auf ganzheitliche Lösungen auf Basis der Composable-Philosophie", fasst Dressler die Vision von Y1 zusammen.Armin Dressler bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Produktdatenmanagement, E-Commerce und digitale Lösungen mit. Da er während seiner Karriere tief in produktzentrierte Unternehmen involviert war, versteht Dressler die Herausforderung, Technologie mit Kundenbedürfnissen zu vereinen. "Ich kenne die Schmerzen der Kunden aus eigener Erfahrung, da ich selbst in ihrer Rolle war. Ich habe erlebt, wie anspruchsvoll es ist, ein E-Commerce-Geschäft aufzubauen, Produktdaten sinnvoll zu nutzen und international zu wachsen - oft ohne direkten Kontakt zum Endkunden. Diese Erfahrungen treiben mich heute an, Lösungen zu entwickeln, die tatsächlich auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sind und eine echte Verbindung zum Kunden herstellen", beschreibt Dressler seine Motivation.Die bisherigen Vorstände Peter Schneider und Sebastian Wernhöfer ziehen sich nach drei Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit zurück, bleiben Y1 aber als Teil des Gründerteams und im erweiterten Führungskreis erhalten.