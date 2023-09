Drei Viertel der deutschen Verbraucher haben kein Problem mit biometrischen Identifikationsmethoden (Gesicht, Fingerabdrücke, Iris, Sprache), wenn sie sich auf Websites oder in Apps einloggen oder etwas bezahlen - wenn das der Betrugsverhinderung dient. Gerade ältere Verbraucher ziehen diese Methoden starren Passwörtern vor. Das ergab die Studie " Faces of Fraud " im Auftrag des KI- und Betrugserkennungs-Spezialisten SAS unter 13.500 VerbraucherInnen weltweit, darunter 1.000 in Deutschland. Bauchschmerzen bereitet den Befragten hingegen, wenn sie den Eindruck haben, dass zu wenig zum Schutz vor Betrügern getan wird: In diesem Fall sind zwei Drittel der befragten Konsumenten bereit, den Anbieter zu wechseln.