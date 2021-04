Verbraucher zweifeln an Datensicherheit bei kleineren Einzelhändlern 

Einzelhändler stehen nicht nur vor der Herausforderung, die digitale Transformation und den Onlinehandel schnellstmöglich voranzutreiben, sie müssen ihren KundInnen dabei auch umfassende Datensicherheit bieten, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Dies gilt insbesondere auch für kleinere Geschäfte. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie 'From Bricks to Clicks: Der Stand mobiler Technologien im Einzelhandel 2021' des IoT- und Mobile-Management-Experten SOTI , für die 6.000 VerbraucherInnen aus acht Ländern (Deutschland, USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Australien) befragt wurden.Nur 40 Prozent der in Deutschland Befragten Verbraucher (45 Prozent weltweit) haben das Gefühl, dass sowohl ihre persönlichen Daten als auch ihre Zahlungsdaten stets sicher sind, wenn sie online einkaufen. Dabei unterscheiden sie zwischen großen und kleinen Einzelhändler. So vertraut die Hälfte der deutschen Befragten (50 Prozent; 59 Prozent weltweit) großen und bekannten Online-HändlerInnen, dass sie die persönlichen Daten ihrer Kunden sicher aufbewahren. Das Vertrauen in kleine Unternehmen ist hingegen begrenzt. Jeder Dritte (36 Prozent) ist unsicher, ob kleine Läden in der Lage sind, ihre persönlichen Daten und ihre Zahlungsdaten sicher aufzubewahren - weltweit ist es sogar fast jeder Zweite (47 Prozent).Welchen Stellenwert das Gefühl der Daten- und Zahlungssicherheit für Kunden hat, zeigt sich daran, dass mit 48 Prozent knapp die Hälfte der weltweit Befragten (37 Prozent in Deutschland) bereits Online-Bestellungen abgebrochen haben, da sie ihre Zahlungsdaten der Webseite nicht anvertrauen wollten. Insgesamt würde eine negative Erfahrung beim Online-Shopping für die Mehrheit der Befragten weltweit (59 Prozent) das Vertrauen in die Marke nachhaltig belasten. In Deutschland stimmten dem fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer (49 Prozent) zu."Wenn Einzelhändler ein optimales Multichannel-Kundenerlebnis bieten wollen, müssen sie kundenfreundliche Einkaufserlebnisse schaffen und gleichzeitig das Vertrauen der Kunden in ihre Datenschutzmaßnahmen und die Zahlungsabwicklung gewinnen", erklärt Stefan Mennecke , VP of Sales, Central & Eastern Europe bei SOTI. So geben ein Drittel (38 Prozent) der Umfrageteilnehmer weltweit (31 Prozent in Deutschland) an, mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in einem Geschäft einzukaufen, das ein optimales Kundenerlebnis geboten hat. Und dazu gehört auch die Datensicherheit.