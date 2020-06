Welche Marketingtrends sich durch Corona verstärken

Erstellung von Webanwendungen (+45,6 Prozent)



Einrichten einer ECommerce-Website (+41,6 Prozent)



SEO (+36,9 Prozent)



Digitale Strategie (+30,4 Prozent)

Trends für die kommenden Monate und Jahre

ein starkes Bedürfnis nach Online-Sichtbarkeit, welches sich in einer erhöhten Nachfrage in den Bereichen SEO, E-Commerce, Content-Strategie und

Web-Anwendungen niederschlägt

die Suche nach besserer Kontrolle über Werbekosten, welche den Rückgang der Investitionen in traditionelle und Online-Werbung erklärt

die erhöhte Bedeutung von Agilität, die für Unternehmen impliziert, dass sie sich mit hochspezialisierten Partnern umgeben

Die Werbelandschaft ist dabei sich radikal zu verändern. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des belgischen Unternehmens Sortlist , 2014 gegründeter Marktplatz für den B2B-Einkauf im Marketingsektor. In seinem 'Marketing Barometer 2020' untersucht das Startup die Auswirkungen der Covid19-Pandemie auf die Marketingwelt in den fünf Märkten Frankreich, Belgien, Spanien, Deutschland und den Niederlanden.In all diesen Ländern sei die Nachfrage im Bereich der digitalen Technologien "explosiv" gestiegen, so Sortlist. Denn die Krise hat dazu geführt, dass Unternehmen nun auf eine Online-Präsenz angewiesen sind. Länderübergreifend sind daher folgende Sektoren besonders gefragt:Gleichzeitig bricht die Zahl der Projekte im Eventmarketing ein. In Frankreich, Europa und auch weltweit betragen die Rückgänge in diesem Sektor zwischen -30 und -66 Prozent. Auch die Erstellung mobiler Anwendungen hat abgenommen. Dies erkläre sich durch die Tatsache, dass es einen Übergang von Offline- zum Online-Betrieb gab. Unternehmen investieren daher lieber in neue Webanwendungen und in die Entwicklung eines Online-Shops, so Sortlist. Ein überraschender Trend in allen Ländern: Die Nachfrage nach Onlinewerbung sinkt um fast 30 Prozent. Dieses Paradoxon erkläre sich mit der Angst vor Werbeinvestitionen, die keinen positiven ROI mit sich bringen: "In unsicheren Zeiten sind finanzielle Ressourcen wertvoller denn je", so das Fazit.Angesichts der Daten des Marketing-Barometers 2020 geht Sortlist davon aus, dass sich mehrere Trends verstärken werden: