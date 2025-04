DDV startet Wettbewerb für Dialogmarketing-Talente

Alfred Gerardi Gedächtnispreis

Der Deutsche Dialogmarketing Verband feiert 2025 das 40-jährige Jubiläum des Alfred Gerardi Gedächtnispreises (AGGP) . Damit zeichnet der DDV herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Dialog- und Data-Driven-Marketing aus. Die Bewerbungsphase für dieses Jahr hat begonnen: Abschlussarbeiten (Bachelor, Master, Diplom oder Dissertation) können ab sofort eingereicht werden.Über die Siegerinnen und Sieger entscheidet eine Jury aus namhaften Vertreterinnen und Vertretern aus dem Hochschulbereich sowie von bekannten Dialogmarketing-Agenturen unter der Leitung von Bernd Ambiel Der AGGP ist nicht nur einer der traditionsreichsten Nachwuchspreise der Branche, sondern auch ein Sprungbrett für Talente: Die drei besten Arbeiten werden mit einem Preisgeld von jeweils 2.500 Euro prämiert. Die feierliche Preisverleihung findet am 24. September 2025 im Rahmen des wissenschaftlichen Kongresses an der Hochschule Offenburg statt - eingebettet in ein Jubiläumsjahr voller Rückblicke, Inspirationen und Visionen.Der DDV bedankt sich bei der Printus GmbH mit Sitz in Offenburg, dem Exklusivsponsor des AGGP, für sein langjähriges Engagement."Seit vier Jahrzehnten würdigen wir mit dem AGGP innovative Impulse junger Köpfe - ein wertvoller Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Dialogmarketings. Egal ob Themen wie Customer Journey, Künstliche Intelligenz im Marketing, CRM-Strategien oder personalisierte Kommunikation: Alle Arbeiten mit Bezug zum Dialogmarketing sind herzlich willkommen", so DDV-Präsident Martin Nitsche Bewerbungen können bis einschließlich 30. Juni 2025 auf der Website des Alfred Gerardi Gedächtnispreises (AGGP) eingereicht werden.