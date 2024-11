AGGP kürt die besten Dialogmarketing-Abschlussarbeiten

Nachwuchsaward

Die Jury des (nach dem Gründer des Versandhausberater benannten) Alfred-Gerardi-Gedächtnispreises (AGGP) des DDV hat die besten Abschlussarbeiten im Dialogmarketing gekürt. Eine Jury unter der Leitung von Bernd Ambiel wählt die besten Abschlussarbeiten einmal im Jahr aus.Gewinner in der Kategorie 'Beste Dissertation' ist Florian Gasser von der Universität St. Gallen. Seine Arbeit untersucht die Auswirkungen von Social-Media-Influencern auf die Kaufentscheidungen von Konsumenten und bietet wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung von Werbestrategien. Der AGGP in der Kategorie 'Beste Masterarbeit' geht an Lara Freudenreich. Die Studentin von der Hochschule Offenburg beschäftigt sich in ihrer Masterarbeit mit der Ergänzung des A/B-Testing-Prozesses um die qualitative Datenerhebung und -analyse. Svenja Steinborn, Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, wird mit dem AGGP für ihre Bachelorarbeit ausgezeichnet, die die Rolle von Gamification bei der Stärkung der Kundenloyalität im E-Commerce untersucht.Teilnahmeberechtigt beim AGGP sind Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gewinner erhalten eine Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2.500 Euro.