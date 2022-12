15 Prozent wollen Betriebs-Weihnachten im Metaverse feiern

Begriff des Metaverse

Weihnachten im Metaverse - Akzeptanz erstaunlich hoch

Laut einer Studie der Universität der Bundeswehr München unter der Leitung von Philipp Rauschnabel , Professor für Digitales Marketing und Medieninnovation, besitzen lediglich rund drei Prozent der Bevölkerung ein Virtual Reality Headset. Damit ist VR immer noch ein klares Nischenprodukt - allerdings mit Potenzial. Immerhin, so Rauschnabel, können Menschen über Cardboards und handelsüblichen Smartphones zumindest eine einfache Form von VR erleben.Optimistischer sieht es beim Begriff Metaverse aus. Auch wenn dieser Begriff nicht eindeutig definiert ist, handelt es sich dabei um eine neue Form eines dezentralisierten 3D Internets, auf welchen Menschen über XR-Technologien, also Augmented und Virtual Reality, zugreifen können. Menschen sollen sich dank interoperabler Standards plattformweit mit einer eigenen Identität bewegen können und sich ähnlich wie im echten Leben verhalten können und damit handeln sowie täglichen Aktivitäten nachgehen. Aktuelle Plattformen wie Metas "Horizon World" oder Decentraland sind Plattformen, die Teile des Metaversegedankens bereits umsetzen.In der Bevölkerung verbreitet sich der Begriff nach und nach. 34 Prozent haben den Begriff Metaverse noch nie gehört. Etwas weniger (28 Prozent) haben ihn bereits gehört, können damit aber nichts anfangen. Immerhin 31 prozent haben eine ungefähre Vorstellung davon, was sich dahinter verbergen könnte und rund sieben Prozent geben an, mit dem Begriff vertraut zu sein.Während Arbeiten, Gaming und soziale Aktivitäten die am meisten diskutierten Use Cases im Metaverse darstellen, bieten sich diese Metaverse-Anwendungen auch in der Weihnachtszeit an. Von den Menschen, die mit dem Begriff Metaverse vertraut sind, können sich 22 Prozent vorstellen, Weihnachtskonzerte zu besuchen, 15 Prozent die Krippengeschichte anzuschauen, und ebenso viele (15 Prozent) berufliche Weihnachtsfeiern zu besuchen. "In Anbetracht der noch niedrigen Diffusionsraten der Hardware und dem traditional 'analogen Charakter' von Weihnachten sind diese Zahlen alles andere als niedrig", findet Rauschnabel.