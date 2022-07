Spotify bietet auch in Deutschland Video-Podcasts an

PodcasterInnen können nun auch in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Brasilien und Mexiko die Video-Publishing Funktionen der Podcasting-Plattform Anchor von Spotify nutzen - alles Märkte mit besonders aktiven Podcast-Communitys. Der Streaming-Anbieter will CreatorInnen so weitere Formen der Darstellung bieten, um Inhalte zu monetarisieren und die eigene Community enger an sich zu binden. Spotify zielt damit auch auf NutzerInnen der Videoportals Youtube , eine der wichtigsten Podcast-Plattformen.Die Spotify-NutzerInnen können selber entscheiden, ob sie die Podcasts lieber in der Audio- oder Video-Version nutzen wollen. Dabei haben sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Wiedergabeoptionen: Je nach Vorliebe können sie das Video im Vordergrund oder Hintergrund sehen. Die Funktion ist auf allen Spotify Playern verfügbar, einschließlich der mobilen Spotify App, der Desktop-App, des Web-Players, der Smart Speaker und der meisten Smart-TVs und Videospielkonsolen.