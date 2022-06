Jeder Fünfte interessiert sich für Corporate Podcasts

21.06.2022 Podcasts sind in Deutschland aktueller denn je. Auch Unternehmen nutzen das Audioformat, um Marketingzwecke zu verfolgen. 21 Prozent der Deutschen geben an, Interesse daran zu haben, Corporate Podcasts zu hören, also Podcasts, die von einem Unternehmen produziert sind.

Die Podcast-Hörgewohnheiten der Zielgruppe

Befragte, die sich für Corporate Podcasts interessieren, sind überdurchschnittlich oft im Alter von 25 bis 34 Jahren (20 Prozent vs. 15 Prozent der Gesamtbevölkerung), arbeiten häufiger im Homeoffice (14 Prozent vs. 10 Prozent) und haben eher ein Kind oder mehrere Kinder unter 18 Jahren (28 Prozent vs. 21 Prozent).Mithilfe des Zielgruppen-Segmentierungstools YouGov Profiles untersucht der YouGov Profile Peek 'Corporate Podcasts' die Zielgruppe derjenigen Deutschen, die daran interessiert sind, Podcasts von Unternehmen zu hören. Die Analyse beleuchtet deren demografische Eigenschaften, die am häufigsten genutzten Podcasts-Anbieter und die Hörgewohnheiten. Darüber hinaus gibt der Profile Peek Auskunft über die Einstellungen der Zielgruppe zu Marken und Werbung sowie zum Social-Media-Verhalten.Corporate-Podcast-Interessierte hören Podcasts am liebsten alleine (66 Prozent). Jeweils 14 Prozent sagen, Podcasts am liebsten mit der Lebenspartnerin bzw. dem Lebenspartner zu hören oder mit dem Haustier. Jeder vierte Befragte der Zielgruppe (25 Prozent) hört Podcasts während der Hausarbeit (vs. 11 Prozent der Gesamtbevölkerung), 16 Prozent hören sie auf dem Weg zur oder von der Arbeit (vs. 7 Prozent der Gesamtbevölkerung).