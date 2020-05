Schweizer Onlinehandel wächst im April um knapp 70 Prozent

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

In den Zahlen des Distanzhandels-Monitors der GfK in Zusammenarbeit mit der Post und dem VSV werden monatlich die Branchen-Umsätze von aktuell 113 Händlern im Vergleich zum Vorjahresmonat indexiert. Thomas Lang , Geschäftsführer und Inhaber der ECommerce-Beratung Carpathia AG , hat sie zusammengefasst. Demnach legte im April, im ersten vollen Monat, der den Corona-Effekt zeigt mit dem stationären Non-Food Shutdown, der Onlinehandel um 68,6 Prozent zu:Die Branche 'Freizeit/Hobby/Spielwaren' verzeichnete ein Plus von 148,3 Prozent, gleich hinter dem Spitzenreiter 'Home & Living', wo im April sogar 155,3 Prozent mehr Umsatz generiert werden konnte als im April des Vorjahres. 'Multimedia / IT' legte um 82,2 Prozent zu und 'Sport / Sportgeräte' um 79,5 Prozent. Die Online-Lebensmittelhändler verzeichneten ein Plus von 89,6 Prozent.Einzig die Branche "Büro" kam nicht auf das Vorjahres-Monatsniveau mit einem indexierten Wert von 93,4 Prozent.In den ersten vier Monaten des Jahres konnte der Online-/Versandhandel kumuliert um 32,1 Prozent zulegen.