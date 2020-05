Das BGH-Urteil zu Cookies ist da - was es bedeutet

Bild: Timo Bierbaum iBusiness-Analyst Sebastian Halm

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil im Fall gegen das Unternehmen Planet 49 entschieden: "Nunmehr hat der Bundesgerichtshof die Revision der Beklagten zurückgewiesen und auf die Revision des Klägers das Berufungsurteil hinsichtlich der Cookie-Einwilligung aufgehoben und die erstinstanzliche Verurteilung der Beklagten wiederhergestellt." Damit fiel das Urteil - absolut unüberraschend und erwartbar pro Verbraucher und tendenziell gegen das grenzenlose Setzen von Cookies aus.Und es habe weitere Klarheit auf einem äußerst unklaren Gebiet gebracht, betont der auf Datenschutz und IT-Sicherheit spezialisierte Rechtsanwalt Carsten Kociok von der internationalen Kanzlei Greenberg Traurig Germany : "Was aufgrund der Sonderregelungen im deutschen Telemediengesetz (TMG) lange Zeit umstritten war, hat der BGH nun durch Übernahme der EuGH Rechtsprechung geklärt. Entsprechend müssen Nutzer auch in Deutschland bei zahlreichen Cookies ausdrücklich ihre Zustimmung erklären."Das gilt es nun abzuwarten, bis der konkrete Wortlaut des BGH-Urteils vorliegt - das Urteil wird unterschiedliche Geschäftsmodelle von Retargeting bis Affiliate unterschiedlich betreffen, im Tracking und bei der Attributon wird es andere Folgen haben als bei der Webanalyse. Sicher ist nur: Es wird das gesamte Marketing angehen, darauf zu reagieren. Es bleibt nur offen, wie tief im Einzelnen die Veränderungen ausfallen. Das große Chaos und Cookie-Blutvergießen wird aber NICHT ausbrechen.Denn bezüglich Cookies hatte bereits der EuGH hat in einem Urteil vom Oktober 2019 das Grundsätzliche festgelegt: Sie bedürfen der Einwilligung. Der EuGH hat aber damit eigentlich nur ausgesagt, dass Webseiten vor dem Setzen eines Cookies eine Checkbox anbieten müssen, die der Nutzer füllen soll. Der BGH wird nun ins Detail gehen und damit festlegen, wer aus der Marketingbranche was nun tun muss.Die cookiebasiert werbende Branche ist nun angehalten, sich Lösungen zu überlegen und ihr Marketing basierend auf der technischen Lösung des IAB TCF 2.0 - dem Transparency and Consent Framework - abzuwickeln. Das wird schönerweise von einem mächtigen Player wie Google unterstützt, hat aber unschönerweise noch Lücken bei einzelnen Geschäftsmodellen.Wahrscheinlich müssen sich Werbetreibende auf eine harte Auslegung durch den BGH einstellen: Es muss ein klarer Consent vorliegen, immer wenn ein Web-Service etwas auf den Nutzerrechner schreiben möchte, was über das für den Webseitenbetrieb absolut Notwendige hinausgeht. Und zwar muss der Consent existieren, BEVOR der Cookie geschrieben wird. Erst hinter diesem Consent Layer darf etwas mit Cookies passieren.Manche Geschäftsmodelle verlieren vielleicht etwas Reichweite, andere müssen tief in Prozesse und Lösungen hineingehen, weil Vieles davon vor dem Consent Layer angesiedelt ist.Extrem wichtig ist: Man muss handeln, sobald das Urteil vorliegt, denn anders als ein Gesetz, das ab einem bestimmten Datum in der Zukunft greift, bezieht sich der BGH auf Vergangenes - und damit wird sofort Recht, was er spricht.Die gute Nachricht dabei ist: Nicht jeder beliebige Abmahnanwalt darf hier die Webseiten abmahnen, sondern im Grunde nur Datenschützer und Verbraucherschutzvereine. Zudem darf man davon ausgehen, dass Unternehmen, die nachweisen können, dass sie an dem Problem arbeiten und mit gutem Willen um eine Lösung bemüht sind, keine (schwere) Strafe bekommen.