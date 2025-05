Front Row übernimmt die Shopify-Agentur BIA

ECommerce-Agentur

19.05.2025 Die ECommerce-Agentur Front Row hat 'Build in Amsterdam' übernommen. Die Shopify-Design- und Entwicklungsagentur hat sich auf digitale Flagship-Stores für Premium- und Luxusmarken in den Bereichen Mode und Lifestyle spezialisiert.

"Die Ergänzung durch die erstklassigen Shopify- und Designkompetenzen von Build in Amsterdam stärkt unsere Fähigkeiten bei der Einführung, Skalierung und Optimierung digitaler Erlebnisse. Ihre kreative und technische Exzellenz ergänzt unser Full-Funnel-Digitalmarketing- und Marktplatz-Angebot."

Durch die Übernahme will die Hamburger Agentur Front Row künftig neben Full-Service-Marktplatz-Management, digitalem Marketing und Retail Media auch Direktkundengeschäft (D2C) im eigenen Onlineshop anbieten können."Das D2C-Geschäft bietet enormes Potenzial für Marken und Hersteller. Es erhöht aber auch die Komplexität: Wer überall das gleiche Markenerlebnis bieten will, muss auf jeder Plattform unterschiedliche Dinge tun. Dass zudem auch die Agenturlandschaft in diesem Bereich fragmentiert ist, vergrößert die Herausforderung", so Jan Bechler , Gründer und Geschäftsführer von Front Row Europa. "Unser Ziel ist schon lange, das D2C-Business einfach und erfolgreich zu machen. "Yuriy Boykiv , CEO der Front Row Group: