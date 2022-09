Am Ende war es die schönste Dmexco

23.09.2022 - Auch wenn es weniger Aussteller gab: Der Geist der Dmexco 2022 war entspannt wie selten, die Gespräche so gut wie in ihren besten Zeiten.

560 Aussteller in diesem Jahr stehen den 980 Ausstellern der letzten Vor-Corona-Dmexco 2019 gegenüber - man kann nicht behaupten, dass man diesen Unterschied nicht gespürt hätte. Selbst wenn die Zahl der Besucherinnen und Besucher nach offizieller Zählung mit 40.000 gleich geblieben ist, war das Bild in den Messehallen doch deutlich lichter. Und trotzdem wird mir diese Dmexco als eine der schönsten in Erinnerung bleiben.



Das mag zum einen daran liegen, dass es nach der langen Pause einfach Spaß macht, wieder im "Wohnzimmer der Digitalbranche" zu sein. Zum anderen liegt es ganz sicher daran, da