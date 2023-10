Nur Frauen: AGGP kürt die besten Dialogmarketing-Abschlussarbeiten

Die Jury des (nach dem Gründer des Versandhausberater benannten) Alfred-Gerardi-Gedächtnispreises (AGGP) des DDV die besten Abschlussarbeiten im Dialogmarketing. Eine Jury unter der Leitung von Bernd Ambiel wählt die besten Abschlussarbeiten einmal im Jahr aus. Beim diesjährigen Wettbewerb war die Frauenquote unter den Einreichungen mit rund 80 Prozent besonders hoch.In der Kategorie Masterarbeit gibt es zwei Gewinnerinnen. Beide Arbeiten sind nach Meinung der Jurymitglieder qualitativ ebenbürtig:Larissa Maurer , FH St. Pölten, konnte mit ihrer Arbeit ?Erfolgsfaktoren von Social Commerce auf Instagram und die Auswirkungen auf die Kaufbereitschaft von NutzerInnen? überzeugen. Marlena Waßmer , Hochschule Offenburg, erhielt den AGGP für ihre Arbeit ?Handlungsempfehlungen zur automatisierten Personalisierung von Website-Content in der Sanitärbranche - Perspektiven für die Endkund*innen-Kommunikation am Beispiel der Marke hansgrohe?.Auch in der Kategorie Bachelorarbeit gibt es eine Gewinnerin: Vanessa Wedge , ebenfalls Hochschule Offenburg, konnte sich den AGGP mit ihrer Arbeit ?Analyse des Potenzials von Voice Commerce - Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen für den stationären Handel? sichern.Teilnahmeberechtigt beim AGGP sind Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gewinner erhalten eine Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2.500 Euro.