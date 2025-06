Dentsu und Criteo bündeln Daten für Retail Media

Digitales Marketing

23.06.2025 Die beiden Unternehmen schaffen durch ihre neue strategische Partnerschaft eine globale Infrastruktur für datengetriebenes Commerce Media - mit gemeinsamer Audience-Intelligenz und tieferen Einblicken in Händlerinventare.

Commerce Media jenseits von Retargeting

Das internationale Agenturnetzwerk Dentsu und die Adtech-Plattform Criteo intensivieren ihre langjährige Zusammenarbeit. Im Zentrum der neuen strategischen Partnerschaft steht der Zugang zu KI-gestützten Zielgruppen- und Einkaufswerkzeugen, mit denen Dentsu künftig Retail-Media-Inventare weltweit effizienter buchen und analysieren kann. Die Integration ist ein Schritt hin zu einem global skalierbaren Commerce-Media-Angebot für Werbetreibende.Kernstück der Kooperation ist die Zusammenführung der jeweiligen Datenlösungen. Dentsu bringt seine globale Identity- und Zielgruppenlösung "Dentsu.Audiences" ein, Criteo steuert seine "Commerce Audiences" bei - ein Set von Echtzeitdaten, das auf direkten Partnerschaften mit zahlreichen Händlern weltweit basiert. Durch die Zusammenführung dieser Daten erhält Dentsu nicht nur Einblicke in Produktverfügbarkeit und Preisgestaltung über verschiedene Retail-Plattformen hinweg, sondern auch Zugriff auf Performance-Daten für gezielteres Targeting.Auch Marken, die bislang nicht mit Criteo arbeiten, sollen von den Einblicken profitieren können, etwa für Planung und Aussteuerung von Kampagnen über die Criteo-eigene Demand-Side-Plattform.Criteo, ursprünglich auf Retargeting spezialisiert, positioniert sich zunehmend als vollwertige Commerce-Media-Plattform. Die vorhandenen Händlerintegrationen bilden nun die Grundlage für Performance-orientierte Werbeformate und datenbasiertes Inventar-Targeting. Für Dentsu bedeutet das nicht nur Zugang zu Premium-Inventar, sondern auch zusätzliche Tools etwa für Video- und Display-Formate oder strategische Beratung.Die Partnerschaft folgt nur wenige Monate nach einem Wechsel in der Führung von Criteo: Michael Komasinski , seit Februar 2025 CEO, war zuvor selbst bei Dentsu in leitender Rolle für Daten und Technologie zuständig. Seine Doppelperspektive dürfte die Integration beider Plattformen beschleunigt haben.