Dentsu Creative bestellt Mara Branss zur Leiterin des neuen Influencer-Teams

Personalie

Dentsu Creative baut seine Services im Bereich Influencer Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus und bündelt diese ab sofort in einer eigenen, standortübergreifenden Unit. Das Team, bestehend aus über 60 Expertinnen und Experten, arbeitet von den Standorten Düsseldorf und Berlin aus. Die Leitung übernimmt Mara Branss als Director Campaigns.Influencer Marketing gehört seit Jahren zum Portfolio von Dentsu Creative in der DACH-Region. Zu den Bestandskunden zählen renommierte Marken wie Burger King, Carlsberg, Deutsche Bahn und Heinz. Mit der Bündelung der Services in einem standortübergreifenden Team, wachsen die Themen Influencer Marketing, Strategie und Konzeption enger zusammen und werden zu einem der elementaren Servicebausteine der Kreativagentur."Den Zeitgeist innerhalb von Communities zu verstehen und zu bedienen, ist heute die Kernherausforderung für Markenverantwortliche", sagt Mara Branss, Director Campaigns bei RCKT - A Dentsu Creative Company . "Influencer spielen dabei eine zentrale Rolle. Aktuell wird Influencer Marketing oft als rein taktischer Kanal am Ende des Marketing-Funnels gesehen. Doch hier verschenken wir Potenzial. Influencer dürfen nicht nur als Distributionskanal für Botschaften dienen - sie müssen als integraler Bestandteil der kreativen Leitidee und einer ganzheitlichen Brand Experience eingebunden werden.".