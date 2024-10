Vor nicht allzu langer Zeit galten B2B-Marktplätze noch als unbedeutender Vertriebskanal. Obwohl sie in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren aufkamen, taten sich Branchen wie die Automobilindustrie, das Gesundheitswesen und die Luft- und Raumfahrt schwer, in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Nur einige wenige machten große Fortschritte.



Doch die Zeiten haben sich geändert. Noch vor fünf Jahren gab es nur 75 B2B-Marktplätze, so eine Zählung von B2B-Berater Digital Commerce 360. Heute gibt es mehr als 600 in den verschiedensten Branchen, und die Zahl steigt weiter an. Die weltweite Zahl

Mitglied werden und kostenfrei lesen. Sie können diesen Artikel als iBusiness Basis-Mitglied kostenfrei lesen. Kostenlos Registrieren Login