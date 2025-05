DXC Technology launcht KI-Plattform für Unternehmensanwendungen

Mit der neuen Plattform AI Workbench will der IT-Dienstleister DXC Technology generative künstliche Intelligenz sicher und skalierbar in Unternehmensprozesse integrieren. Die Plattform kombiniert Beratung, Engineering und Enterprise Services und richtet sich an Unternehmen, die KI verantwortungsvoll implementieren und geschäftsweit ausrollen wollen.Erster Referenzkunde ist der spanische Infrastrukturkonzern Ferrovial . Dort unterstützen derzeit über 30 KI-Agenten rund 24.000 MitarbeiterInnen bei Entscheidungen in Echtzeit - etwa zur Erhöhung der Sicherheit oder zur Einschätzung regulatorischer Entwicklungen. Die cloudbasierte Lösung ist in Back-Office-Systeme wie Workday, ServiceNow und Microsoft Teams integriert und läuft auf Microsoft Azure.Laut DXC liegt der Fokus der Plattform auf Governance, Anpassbarkeit und Interoperabilität. Die AI Workbench soll künftig auch in weiteren Branchen zum Einsatz kommen. Unternehmen erhalten eine sofort einsatzfähige, aber anpassbare Architektur, die sich in bestehende Systemlandschaften integrieren lässt und auf unternehmensspezifische Anforderungen zugeschnitten ist.