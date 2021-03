Entertainment-Gewohnheiten: Gaming ist Partner-Sport 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Drei von zehn Nutzern spielen gerne mit dem Lebenspartner oder Familienmitgliedern.

(chart: YouGov/Game)

Das geht aus Zahlen des Game - Verband der deutschen Games-Branche hervor, die aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens YouGov stammen. Auch in Familien nehmen Games längst einen festen Platz ein: So spielen rund 4,8 Millionen der Multiplayer-Spielenden in Deutschland gemeinsam mit Familienmitgliedern - das ist knapp jeder Dritte (29 Prozent).Häufiger wird nur mit Freunden (60 Prozent) oder zufällig vom Game zugewiesenen Mitspielenden (47 Prozent) gespielt. In Gilden, festen Teams und Clans spielt knapp ein Viertel der Befragten (23 Prozent).