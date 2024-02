Der CX Trend Report 2024 der Marketing-Softwareanbieter Dymatrix und PIA Group kommt zu dem Ergebnis, dass zunehmende Digitalisierung, datengetriebene Ansätze und die Evolution der Kundenbedürfnisse die Spielregeln für Unternehmenswachstum veränderten. Ein ausgewogener Ansatz, der Innovationen fördert, Daten intelligent nutzt und Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stelle, sei entscheidend damit sich Unternehmen nachhaltig weiterentwickeln können und damit für den wirtschaftlichen Erfolg.Sieben Trends für digitales Marketing finden sich in dem Trendreport: So sei B2B2C ein Me