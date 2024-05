Personalie

Mehr B2B: Zalando-Mitgründer Schneider gibt Chefposten auf

14.05.2024 David Schneider - Mitgründer, Co-CEO und Co-Vorstandsvorsitzender von Zalando - gibt seinen Posten als Co-CEO ab. Grund ist Zalandos marktplat- und B2B-Strategie.

David Schneider will sich im Vorstand auf strategische Partnerschaften und Markenbeziehungen fokussieren. Strategische Partnerschaften spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Ökosystem-Strategie.



Schneider übergibt seine Rolle als Co-CEO an David Schröder. In seiner neuen Rolle als Co-CEO soll Schröder sich auf die Skalierung von Zalandos B2B-Wachstumsfeld konzentrieren. Dieses beinhaltet den Aufbau eines Betriebssystems für Mode und Lifestyle E-Commerce, um das Geschäft von Markenpartnern und Einzelhändlern in ganz Europa zu unterstützen ? sowohl auf als auch außerhalb der Zalando Plattform ? sowie die Weiterentwicklung von Zalandos IT-Infrastruktur.



Mitgründer Robert Gentz bleibt Co-CEO und konzentriert sich auf das B2C-Wachstumsfeld. Um eine starke Basis für die erfolgreiche Umsetzung der Ökosystem-Strategie zu schaffen, hat Chief People Officer Dr. Astrid Arndt das zusätzliche Mandat, Zalandos zentrale Unternehmensfunktionen zu stärken. Chief Financial Officer Dr. Sandra Dembeck soll die Umsetzung der Ökosystem-Strategie per Finanzmanagement vorantreiben, das sowohl strategische Investitionen in Zalandos langfristiges Wachstum erlaubt als auch die kontinuierliche Margensteigerung vorsieht. Alle Änderungen treten ab dem 1. September 2024 in Kraft.