Rekordumsätze in Deutschland für Onlinehändler am Black Friday 

Der Verkauf von Elektronikartikeln stieg um 3554 Prozent . Somit kauften Deutsche am Black Friday so viele Elektronikprodukte, wie sonst in einem durchschnittlichen Monat.

18-25 Jahre 52 Prozent 26-35 Jahre 56 Prozent 36-45 Jahre 71 Prozent 46-55 Jahre 58 Prozent 56-65 Jahre 65 Prozent 66-75 Jahre 73 Prozent 76-85 Jahre 60 Prozent 85+ Jahre 50 Prozent



Deutschland (Durchschnitt) 60 Prozent

Brandenburg 72 Prozent

Schleswig-Holstein 69 Prozent

Mecklenburg-Vorpommern 65 Prozent

Sachsen 64 Prozent

Rheinland-Pfalz 63 Prozent

Berlin 63 Prozent

Sachsen-Anhalt 63 Prozent

Niedersachsen 61 Prozent

Bremen 60 Prozent

Bayern 60 Prozent

Hamburg 60 Prozent

Nordrhein-Westfalen 60 Prozent

Hessen 57 Prozent

Thüringen 56 Prozent

Baden-Württemberg 54 Prozent

Saarland 53 Prozent

Millionen Deutsche haben auch die diesjährige Rabattwoche genutzt, um online mehr als je zuvor einzukaufen. Vor allem der Black Friday bescherte den Händlern einen neuen Verkaufsrekord, wie eine Auswertung von Klarna zeigt. Der Zahlungs- und Shopping-Anbieter hat das Kaufverhalten der Deutschen während der Black Week und insbesondere am Black Friday ausgewertet.Thomas VagnerThomas Vagner, Country Lead DACH bei Klarna: "Vermutlich haben wir gestern den erfolgreichsten Black Friday und die umsatzstärkste Black Week aller Zeiten gesehen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Transaktionsvolumen in der Black Friday um 56 Prozent gestiegen. Der Online-Handel hat insbesondere durch die Pandemie und das vorzeitige Weihnachtsgeschäft einen enormen Zuwachs erfahren, was sich auch in den Zahlen des diesjährigen Black Friday widerspiegelt."Die Klarna-Ergebnisse für Deutschland im Überblick:Betrachtet man die einzelnen Bundesländern, zeigt sich, dass insbesondere die Einwohner Brandenburgs, Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns deutlich mehr in der bisherigen Black Week als 2019 einkauften.Die Zuwächse in den Bundesländern: