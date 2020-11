Der zweite Lockdown: Die Strategien der Shopbetreiber

HANDLUNGSRELEVANZ

Erneut wurde das öffentliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland drastisch heruntergefahren. Auch wenn der Einzelhandel, Bildungseinrichtungen und Kindergärten vorerst geöffnet bleiben, die Wirtschaft und Gesellschaft werden mit furchtbaren Folgen zu kämpfen haben, das öffentliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland wird erneut drastisch runtergefahren. Direkt betroffen und bereits schwer angeschlagen "von den angekündigten Maßnahmen sind viele Partner unseres Kerngeschäft - lokale Erlebnisse - von der der Gastronomie, Hotels, Beauty- & Wellness-Anbieter bis zur Event-Branche oder dem Freizeitbereich", berichtet auch Nils Dantzer , Deutschland-Geschäftsführer Groupon Verschont von den Pandemie-Auswirkungen und dem neuerlichen Lockdown wird selbstverständlich auch der Onlinehandel nicht bleiben, auch wenn er im Branchenvergleich mit hoher Wahrscheinlichkeit besser als andere Branchen durch die Krise steuert. So werde von der aktuellen Lage der Onlinehandel gegenüber dem stationären Handel am meisten profitieren, meint Björn Gerdes , Marketing Manager bei dem Versanddienstleister Parcel One . "vor allem das Weihnachtsgeschäft wird sich positiv auswirken." Allerdings gibt er auch zu bedenken: "Was man aber bei all den Lobgesängen auf den 'Sieger' E-Commerce nicht vergessen darf ist, dass es in den letzten Monaten erhebliche finanzielle Einschnitte bei den Käufern gab. Hier bleibt abzuwarten, wie 'kräftig' die Kaufkraft überhaupt noch ist. Wo kein Geld, da kein Commerce. Egal ob Off- oder Online." Dennoch erhofft sich der Dienstleister ein Wachstum im Versandvolumen und sieht dem Jahresende mit positiver Erwartung entgegen. Dass trotz der noch noch stärkeren Verschiebung im Weihnachtsgeschäft vom Stationärhandel hin zum Onlinehandel nicht alle Onlinehändler profitieren, hat bereits eine Auswertung der iBusiness-Umfrage gezeigt. (Siehe Der zweite Lockdown: Profitiert der Onlinehandel wirklich? ) Was (Online-)Händler jetzt tun müssen, um sich auf Corona-Vorweihnachten vorzubereiten, haben un