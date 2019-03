Arbeitsminister will Recht auf Homeoffice verbriefen

04.03.2019 Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Arbeitnehmern ein Recht auf Homeoffice garantieren, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Damit werden beispielsweise familiäre Umstände gemeint sein, in denen Heimarbeit die Jobausübung erleichtert. Heil kündigte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa an, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen, das Sicherheit und Flexibilität des Jobs in Einklang bringen soll.