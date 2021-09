Amazon bringt eigene Fernseher auf den Markt 

Fire TV, Fire Tablet, Echo, Kindle, Alexa-Geräte und nun auch Fernseher - die Amazon Devices-Familie wächst weiter: Laut einem Bericht von Business Insider sollen die TV-Geräte der Marke Amazon zum Cyber Monday 2021 am 28. November, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, in den USA in den Verkauf gehen. Markenhersteller wie Samsung, LG oder Sony, die ihre Geräte ebenfalls über den Amazon-Marktplatz verkaufen, dürften über die neue Konkurrenz wenig erfreut sein. Denn Amazon wird nachgesagt, die Eigenmarken in den Empfehlungsrankings sehr prominent zu platzieren.An der Entwicklung der Fernseher arbeiten die Teams von Amazon Devices und die konzerneigene Forschungs- und Entwicklungsorganisation Amazon Lab126 laut dem Bericht seit fast zwei Jahren, die Produktion sei jedoch wegen Problemen in der Lieferkette verzögert worden. Die ersten Amazon-Fernseher sollen deshalb von Drittanbietern wie TCL entworfen und hergestellt werden.Die Geräte mit Größen von 55 bis 75 Zoll lassen sich über Alexa und Sprache steuern. Ob die Fire-TV-Software integriert ist, ist nicht bekannt. Schon heute verkauft Amazon Fernseher, die mit Fire TV laufen unter dem Namen ihrer Hersteller wie beispielsweise Grundig . In Indien sind bereits Fernseher mit Fire TV als Amazon Basics im Angebot.Unter der Eigenmarke Amazon Basics bietet der Onlineriese zu vergleichsweise günstigen Preisen Tausende von Alltagsprodukten an, in Kategorien wie Computerzubehör, Audio, Kamerazubehör, Reisen, Outdoor, Batterien, Bürozubehör, Kabel, Elektronik, Sport, Küchenutensilien, Heimtextilien und Tierbedarf. Dabei profitiert der Onlinehändler von dem Datenschatz seiner Marktplatzverkäufe.