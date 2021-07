So nutzen KMU den Marketplace von Amazon 

Laut dem Konzern sind mehr als 40.000 in Deutschland ansässige KMU bei Amazon vertreten. Ihr Umsatz liegt im Durchschnitt bei 450.000 Euro (Vorjahr: 350.000 Euro).

Mehr als 75 Prozent von ihnen vertreiben ihre Produkte weltweit.

Rund 20.000 deutsche KMUs nutzten den Versand durch Amazon (FBA).

Mehr als 15.000 deutsche KMU erzielten 2020 zum ersten Mal einen Umsatz in Höhe von mehr als 100.000 Euro, mehr als 1.000 KMUs erwirtschafteten erstmals mehr als eine Million Euro Umsatz.

Insgesamt vertrieben KMU aus Deutschland mehr als 650 Millionen Produkte bei Amazon.

Am besten verkauften sie in den Kategorien Haushalt, Bekleidung, Gesundheit & Körperpflege, Sportartikel und Spielzeug. Am häufigsten exportierten sie in den Segmenten Haushalt, Wireless, Spielzeug, Sportartikel sowie Gesundheit & Körperpflege.

Die KMU, die auf Amazon verkaufen, stammen aus allen Bundesländern: Aus Nordrhein-Westfalen waren es mehr als 10.000, rund 8.000 in Bayern und mehr als 5.500 in Baden-Württemberg. Die höchsten Exportumsätze durch den Verkauf bei Amazon wurden von KMUs aus Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamtsumme von rund einer Milliarde Euro erzielt.

Durch den Verkauf bei Amazon haben KMU laut Konzernangaben mehr als 150.000 Arbeitsplätze in Deutschland und weitere 5.000 im Ausland geschaffen. Europaweit hätten KMU aus ganz Europa 550.000 Jobs geschaffen.

Laut einer aktuellen Befragung werden mehr als 35 Prozent der KMU, die auf dem deutschen Amazon Marketplace verkaufen, von Frauen geführt.

Der Onlinehändler Amazon hat seinen 'KMU Report Deutschland 2021' veröffentlicht, der Aufschluss darüber gibt, wie kleine und mittlere Unternehmen den Marketplace nutzen.Um kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, habe Amazon 2020 rund 2,8 Milliarden Euro in Europa in Logistik, Tools, Dienstleistungen, Schulungen und Programme investiert. Zudem stelle der Konzern den HändlerInnen rund 250 Tools und Services bereit, um ihr Geschäft zu analysieren, ihre Verkäufe zu steigern und ihr geistiges Eigentum zu schützen. So hat der Konzern zusammen mit dem Handelsverband HDE und der Non-Profit-Organisation 'Händler helfen Händlern' das Wissensportal 'Quickstart Online' für die Digitalisierung und den Einstieg in den Onlineverkauf ins Leben gerufen. Mehr als 10.000 KMUs seien darüber bisher geschult worden. Über Chancen im E-Commerce informiert zudem der Podcast 'Unternehmer:innen der Zukunft'.