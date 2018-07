Neukundengewinnung: Agenturen vermarkten sich selbst zu wenig

Weltweit kämpfen mehr als sechs von zehn Agenturen (62 Prozent) damit, neue Kunden zu finden. An zweiter Stelle folgt die Unzufriedenheit mit der Rentabilität (41 Prozent). So analysiert Hubspot die aktuelle Situation von Agenturen in der Studie 'Wachstum in Marketingagenturen'.