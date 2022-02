Mobile: E-Sport und Mehrspieler-Games liegen im Trend

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Zukunftstrend: Mobile E-Sport

Spiele-Apps werden immer beliebter in Deutschland, aber längst wird dabei nicht mehr nur allein gespielt: Mehr als jeder dritte der Smartphone-Spielerinnen und -Spieler (35 Prozent) tritt gegen andere an oder erlebt mit weiteren Spielenden zusammen Abenteuer. Das entspricht rund neun Millionen Menschen in Deutschland. Über fünf Millionen von ihnen treten dabei sogar in Wettbewerben gegen andere an, also beispielsweise in Ranglisten, Ligen oder Turnieren. Dies sind Ergebnisse einer YouGov-Umfrage im Auftrag des Spielherstellerverbands Game , für die 2.037 Personen befragt wurden.Über alle Altersklassen hinweg beliebt sind laut game Fokus Esport digitale Brett- und Kartenspiele, ebenso wie Strategie-, Renn-, Action- und Rollenspiele. Bei den 16- bis 24-jährigen Smartphone-Gamern greift bereits über die Hälfte (52 Prozent) zum Handy, um sich mit Freunden, Familie oder zufällig zugeteilten Spielern zu messen; bei den 25- bis 34-Jährigen ist es knapp jeder Zweite (47 Prozent), während es bei den 35- bis 44-Jährigen und 45- bis 54-Jährigen jeweils rund ein Drittel ist (34 Prozent und 30 Prozent). Auch in den höheren Altersklassen sind Mehrspieler-Spiele fürs Handy äußerst beliebt: Bei der Generation 55 plus, den sogenannten "Silver Gamern", spielt bereits ein Viertel (25 Prozent) der Smartphone-Gamer mobile Mehrspieler-Spiele."Spiele-Apps machen das gemeinsame Gaming so einfach wie nie", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. "Für Smartphones gibt es mittlerweile eine riesige Auswahl an Titeln, die auf das gemeinsame Spielen ausgelegt sind. Wegen ihres leichten Zugangs und der intuitiven Bedienbarkeit sind die Spiele-Apps dabei auch für Neueinsteiger und Gelegenheits-Gamer gut geeignet. Daneben gibt es viele komplexere Titel, die den Trend zum Mobile Esport antreiben. Hier müssen die Gamerinnen und Gamer innerhalb von Millisekunden die richtigen Spiel-Entscheidungen treffen. Das erfordert höchste Präzision, Geschicklichkeit und Teamplay am Smartphone."Esport ist in Deutschland längst zum gesellschaftlichen Massenphänomen geworden. Neben dem klassischen Esport, der auf PCs und Spielekonsolen ausgetragen wird, entwickelt sich mit Mobile Esport gerade ein weiterer Trend in diesem Bereich. Hier messen sich professionelle Spielerinnen und Spieler in mobilen Esport-Titeln wie "PUBG Mobile", "Call of Duty Mobile", "League of Legends: Wild Rift" oder "Hearthstone". Die Preisgelder der Turniere erreichen bereits Millionenhöhen wie beim gerade erst beendeten "PUBG Mobile Global Championship". Hier wurde um insgesamt 6 Millionen US-Dollar Preisgeld gespielt. Dass Mobile Esport auf dem Vormarsch ist, hängt dabei vor allem auch mit dem weltweiten Siegeszug von Spielen für Smartphones und Tablets zusammen. Da Mobilgeräte in Asien eine besonders große Rolle als Gaming-Plattform spielen, hat sich diese Region auch zum Vorreiter für Mobile Esport entwickelt. So soll laut Berechnungen der Marktanalysten von Sensor Tower und Niko Partners das Preisgeld von Mobile-Esport-Turnieren im Profi- und Amateurbereich 2019 allein in China bei rund 30 Millionen US-Dollar gelegen haben. Das entspricht einer Steigerung um rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.