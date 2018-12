Geschenke-Studie: Väter bekommen die teuersten Geschenke

Bild: Andrew Butitta/Flickr

Männer geben in einer Beziehung mehr für Geschenke aus als Frauen

Mehr Geschenk-Bestellungen für Frauen als für Männer

Am reichsten werden demnach die Väter beschenkt: So kostet das Geschenk für den Papa im Schnitt 44 Euro. Für die Mutter werden fast vier Euro weniger ausgegeben. Im Kampf der Geschwister haben Brüder definitiv die Nase vorn. Mit einem durchschnittlichen Warenkorbwert in Höhe von 41 Euro erhalten sie das zweitteuerste Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Für das Präsent der Schwester werden etwa zwei Euro weniger investiert. Auch Oma und Opa freuen sich an Weihnachten über kleine Aufmerksamkeiten von ihren Enkeln. Im Schnitt geben diese 37 Euro für ihre Großeltern aus.Bei der Auswahl des Geschenks für den Partner sind Männer im Schnitt spendabler als Frauen. Mit 41 Euro geben die Herren drei Euro mehr aus als die Damen. Am wenigsten geben die Deutschen hingegen für ihre besten Freunde aus. Für das Geschenk für den besten Freund werden knapp 35 Euro investiert. Der Wert des Geschenks für die beste Freundin liegt bei 32 Euro - niedrigster Wert der Untersuchung.Von 13.500 analysierten Bestellungen waren fast ein Drittel der Bestellungen als Geschenk für die Partnerin bestimmt. Am zweitmeisten wurden Geschenke für die Mutter bestellt (18 Prozent), gefolgt von der besten Freundin mit 12 Prozent der Bestellungen. Insgesamt wurden somit mehr als zwei Drittel der Geschenke für das weibliche Geschlecht gekauft.Die Daten der Analyse wurden im Zeitraum vom 1. November 2017 bis 6. Dezember 2018 erhoben.