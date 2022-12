So steigert Bosch Power Tools die Effizienz im E-Commerce-Marketing

27.12.2022 Bosch will sein E-Commerce-Marketing für den Geschäftsbereich Power Tools effizienter machen und investiert deshalb in datengetriebene Steuerung.

Gemeinsam mit der Agentur Finc3 Commerce wird Bosch Power Tools basierend auf Daten aus der Amazon Marketing Cloud ein eigenes Attributionsmodell entwickeln. "E-Commerce-Marketing wird für uns zu einem immer wichtigeren Marketing-Instrument, weil es Kundinnen und Kunden mit konkretem Kaufwunsch anspricht", erklärt Fiona Liebehenz , Vice President International Key Account eCommerce bei Bosch Power Tools. "Wir werden hier in die datengetriebene Steuerung investieren, um die Mechanismen noch besser für uns und unsere Kunden nutzen zu können".Das Stuttgarter Unternehmen setzt dabei auf die Amazon Marketing Cloud. In dieser Online-Umgebung können Werbetreibende Analysen über mehrere, pseudonymisierte Datensätze durchführen, um aggregierte Berichte zu erstellen. Diese Daten werden Bosch Power Tools und Finc3 Commerce mit den Daten kombinieren, die in den vergangenen Jahren im Rahmen der Zusammenarbeit erhoben wurden. Mit Hilfe des darauf basierenden Attributionsmodells lässt sich ermitteln, wie relevant eine Werbemaßnahme entlang der Customer Journey für den Kauf tatsächlich ist. "Mit Hilfe unserer Analyse der Daten aus der Amazon Marketing Cloud lassen sich Media-Budgets zielgenau auf Werbemaßnahmen mit relevanter Wirkung fokussieren, sodass die Media-Effizienz steigt", erklärt Tim Nedden , Gründer und Geschäftsführer der Agentur Finc3 Commerce.Finc3 Commerce unterstützt Bosch Power Tools und andere Geschäftsbereiche auf Marktplätzen wie Amazon, Manomano und otto.de in insgesamt 15 Ländern. Die Agentur steuert die Werbekampagnen, arbeitet an der Business Intelligence, berät bei der strategischen Weiterentwicklung und erstellt optimierte Inhalte für Produkt- und Markenseiten.