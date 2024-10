Optimizely übernimmt Analytics-Firma NetSpring

Akquise

Der Martech-Anbieter Optimizely übernimmt die Data Analytics-Firma NetSpring . Die Verknüpfung von Digital Experience Plattform und Analysetools wird mit großen Synergieeffekten begründet. Die Geschwindigkeit, mit der Aufgaben erledigt werden, soll sich erhöhen, während die Kosten für den Kunden gleichzeitig sinken.NetSpring wurde 2019 gegründet und gilt als führender Spezialist für Warehouse Native Analytics."Wir freuen uns, unsere führenden Analysefunktionen auf die größten Marken der Welt auszuweiten, die mit Optimizely arbeiten. Experimentier-Teams wollen heute in der Lage sein, die führende Test-Engine von Optimizely mit nachgelagerten Daten zu verbinden, die sich zunehmend in ihren zentralen Data Warehouses befinden", erklärte Vijay Ganesan , CEO und Mitbegründer von NetSpring. "NetSpring setzt direkt auf Ihrem Data Warehouse auf, betrachtet alle Datensätze und unterstützt sowohl traditionelle Business Intelligence-Analysen als auch moderne ereigniszentrierte Customer Journey-Analysen. Über das Experimentieren hinaus zielt NetSpring darauf ab, Marketing- und Produktteams in die Lage zu versetzen, digitale Erlebnisse entlang der gesamten Customer Journey zu optimieren."Die Übernahme soll im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden.