Publicis Media erweitert Angebot um MarTech Consulting

Véronique Franzen ist Managing Partner AdTech & MarTech Consulting bei Publicis Media

Die Mediaagenturgruppe Publicis Media baut ihr Portfolio an Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen aus und verstärkt zu diesem Zweck das Beratungsangebot in den Bereichen AdTech und MarTech, zu dem unter anderem die Schwerpunkte Digital Maturity, Data & Tech Integration, Creative Services und Trainings gehören. Das Angebot ist unabhängig und technologie-agnostisch.

Teil des Angebotes ist ebenfalls das Google Marketing Platform (GMP) Reselling-Geschäft, das damit ab sofort auch in der DACH-Region verfügbar ist. So bietet Publicis Media Werbungtreibenden Lösungen, um die Möglichkeiten von Googles Werbe- und Marketingplattformen optimal zu nutzen.



Die Markteinführung erfolgt unter der Leitung von Véronique Franzen , die als Managing Partner AdTech & MarTech Consulting direkt an Olivier Korte , CEO Publicis Media, und Katja Reis , COO, berichtet.



Franzen ist eine Expertin für Adtech, Media, Martech und Management Consulting. Sie kommt von Media.Monks , wo sie die deutsche Markteinführung mit vorantrieb. Frühere Stationen waren etwa GroupM und Accenture Interactive . Als Branchenexpertin und Marketingstrategin ist sie außerdem Sprecherin des Tech & Innovation Forums des Agenturverbands GWA .



"Mit einem verstärkten Fokus auf Adtech- und Martech-Beratung streben wir danach, den digitalen Reifegrad für unsere Kunden voranzutreiben - auch dank des engen Zusammenspiels innerhalb der Publicis Groupe", erklärt Véronique Franzen. "In unserer Branche ist die Zeit der Einzellösungen vorbei. Media kann nicht ohne Daten, eine strategisch designte Technologie-Infrastruktur oder ein enges Zusammenspiel mit der Kreation gedacht werden."