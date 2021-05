So gehts: SAP-Commerce-Projekte erfolgreich durchführen 

11.05.2021 Geht es um die SAP-Commerce-Projekte, denken viele gleich an zeitaufwändige und teure Mammutprojekte. Dabei kann man bei der Realisierung anspruchsvoller Shops gut an der Kosten- und Zeitschraube drehen. Nach unten, wie unser Webinar zeigt.

Bild: Medienwerft

Worauf Sie achten sollten und was dabei hilft, Ihre Businessziele zu erreichen, erfahren Sie in diesem Webinar. Ihre Referenten vertreten dabei sowohl die Auftraggeber- als auch die Umsetzer-Seite.Gut geplant, effizient gesteuert und in den Projektphasen agil bewältigt - auf welchen Säulen die optimale Umsetzung bei SAP Commerce Projekten steht und wo mögliche Fallen lauern, darüber sprechen unsere Referenten Marcus Michel (Projektverantwortlicher auf Auftraggeberseite) sowie Martin van Haaren (Projektmanagement) und Benjamin Malsch (Commerce Requirement) anhand von Praxisbeispielen in unserem Webinar Sechs Erfolgsfaktoren für anspruchsvolle SAP Commerce Projekte