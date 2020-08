Onlinehandel 2025: Zehn Handelssegmente in der Langzeit-Analyse

HANDLUNGSRELEVANZ

Der deutsche Onlinehandel ist 2019 mit einem Plus von 11,6 Prozent erneut zweistellig gewachsen und hat einen Bruttoumsatz von 72,6 Milliarden Euro erreicht. Der Vorjahreswert lag bei 65,10 Milliarden Euro. Bei einem Gesamtumsatz des deutschen Einzelhandels von 543,6 Milliarden Euro wird also mehr als jeder siebente Umsatz-Euro über digitale Shoppingkanäle erwirtschaftet. Der Anteil des E-Commerce am Gesamthandel liegt damit bei knapp 13,4 Prozent. Das geht aus den Daten der ECommerce-Verbraucherstudie des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) und den Erhebungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) hervor.Trotz des kontinuierlichen Wachstums der Onlinehandelsumsätze ist der deutsche ECommerce-Markt nicht unendlich groß. Er wächst solide, aber nicht mehr so schnell wie noch vor wenigen Jahren. Mittelfristig wird er an seine Sättigungsgrenze stoßen. So wird es für neue Player heute immer schwerer, sich jetzt noch am Markt zu etablieren, und das trotz steigender ECommerce-Umsätze insgesamt. Das liegt zum einen maßgeblich daran, dass sich in fast allen Produktkategorien bereits starke Player etabliert haben, die sich über Jahre erhebliche Marktanteile erkämpfen konnten. Mit ihrem finanziellen Rückgrat haben sie einen so großen Vorsprung, sodass die meisten neuen Konkurrenten da nicht mithalten, geschweige denn aufholen können. Auf der anderen Seite bewegen sich einige Warensegmente langsam auf eine Marktsättigung zu. Auch wenn sie wachsen, wachsen sie deutlicher langsamer. So