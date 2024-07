Von: Marcus Planckh , Hightech Communications

24.07.2024

Bargeldlose Zahlung: Erwiesen umweltfreundlicher und gefühlt weniger peinlich

In der Studie, auf die sich das bezieht heißt es: "A study by the Dutch National Bank (DNB) analysed that one Dutch debit card transaction in 2015 was estimated to have a global warming potential (GWP) of 0.85 grams (g) of carbon dioxide (CO2) equivalents, for instance.5 Furthermore, the DNB showed in a separate paper that the climate impact of an average cash transaction was 4.6 g CO2 equivalents.6 Although these

estimates were not intended for comparison, the results suggest that cash POS transactions might be

more harmful to the environment than digital ones." Es wird also eine auf 9 Jahre alten Daten basierende Studie verwendet, die nicht für einen Vergleich von digital vs cash ausgelegt war. Von erwiesenermaßen umweltfreundlicher kann meiner Meinung auf dieser Basis nicht die Rede sein. Übrigens wird diese Behauptung, dass digitales Bezahlen zu mehr Steuergerechtigkeit führe, da Schattenwirtschaft und Steuervermeidung erschwert werden, durch häufige Wiederholung auch nicht wahrer. Man könnte das auch so sehen: Durch die Diskreditierung der Bargeldzahlung sollen die Konsumenten in die bargeldlose Zahlung getrieben werden, denn dann sind sie endlich vollständig überwachbar.