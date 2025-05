Bild: ibusiness

Internetagentur-Ranking 2025

Das sind die umsatzstärksten ECommerce-Agenturen Deutschlands

23.05.2025 - Der ECommerce-Markt hat sich in den vergangenen Jahren radikal verändert. Technologische Innovationen, steigende Kundenerwartungen bei weniger Kaufkraft und der zunehmende Wettbewerb stellen Onlinehändler vor neue Herausforderungen. In diesem dynamischen Umfeld gewinnen ECommerce-Agenturen zunehmend an strategischer Bedeutung. Wer die führenden Akteure sind, zeigt das aktuelle ECommerce-Ranking 2025.