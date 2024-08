Dotsource: Jenaer Agentur mag keine Umsturzphantasien

Wahl in Thüringen und Sachsen

Wir mögen es demokratisch, reflektiert, bunt, weltoffen und friedlich. (Christian Grötsch, Managing Director, Dotsource SE) Bild: dotSource

In Thüringen und Sachsen zeigen wir klare Kante gegen Rechts. Zeit, es nun auch in den Landtagswahlen zu beweisen", schreibt die Jenaer Agentur Dotsource auf Linkedin . Unter den Hashtags #Weltoffenes Thüringen und #Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e. V. heißt es: "Ich mags demokratisch - Gib Umsturzfantasien keine Chance".

Die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am 1. September können weitreichende Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben, so die Agentur: "Bitte lasst uns entschlossen dafür eintreten, dass wir bunt und vielfältig bleiben - als Menschen, Unternehmen."



Dotsource ruft als Digitalagentur dazu auf, zur Wahl zu gehen und "gegen diesen Rechtsruck zu wählen". Der AfD-Landesverband in Thüringen - der nach jüngsten Hochrechnungen stärkste Partei werden könnte - wird vom Thüringer Amt für Verfassungsschutz seit März 2021 als mit "erwiesen rechtsextremistische Bestrebung" eingestuft.



Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e. V. wirbt für den attraktiven Lebens- und Arbeitsort Sachsen und ist das Wirtschafts-Netzwerk mit dem klaren Bekenntnis für Weltoffenheit, Internationalität, Demokratieförderung und gesellschaftlichem Zusammenhalt im Freistaat Sachsen. Ende 2016 gegründet spricht der Verein heute für rund 600 Unternehmen.