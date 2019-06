Google soll Liedtexte für seine Ergebnisseite mopsen

17.06.2019 Wer Songtexte mittels Google nachlesen will (zum Beispiel 'Das ist alles nur geklaut' von den Prinzen oder 'Thief in the night' von den Stones), erhält auf der Ergebnisseite mittlerweile den Text direkt angezeigt, noch bevor die organischen Links beginnen - das entspricht dem Prinzip von Googles 'Knowledge Graph'. Nun erhebt die Songtext-Seite Genius.com den Vorwürf des Diebstahls gegen Google: Die Suchmaschine crawle dort die Texte und zeige sie ohne Quellenangabe an. Das sei klar geworden, da bestimmte, von Genius.com als virtuelles Wasserzeichen vorgenommene Eigenheiten bei der Apostroph-Verwendung auch bei Google auftauchten. Die Webseite hat laut Wall Street Journal die Vorwürfe samt Belegen an Google zur Stellungnahme weitergeleitet.