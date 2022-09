Otto bündelt B2B-Services

21.09.2022 Im Zuge seiner Transformation zur Plattform bietet der Otto Versand seinen Handelspartnern auch eine Reihe von Dienstleistungen an. Diese bündelt das Unternehmen nun unter der neu geschaffenen Subbrand 'Otto for Business'.

Der Hamburger E-Retailer Otto verfolgt seit nunmehr fünf Jahren eine Plattformstrategie. Inzwischen bieten bereits über 4.000 Partner ihre Sortimente über den Onlineshop Otto.de an. Neben der Präsenz auf dem Marktplatz nutzen Partner, Lieferanten, Agenturen und Drittanbieter aber auch Werbeleistungen und weitere Services von Otto, um ihr Geschäft auszubauen. Diese B2B-Leistungen fasst der Konzern nun unter der neuen Marke 'Otto for Business' zusammen.'Otto for Business' beinhaltet neben dem Marktplatz Otto Market die Werbelösungen Otto Advertising (ehemals Otto Retail Media) und Content Services wie computergenerierte Bilderstellung, Rich Content für die Anreicherung von Produktdaten auf Otto.de sowie den Marktplatz-Analyse-Service Trendentify "Wir werden die starken Marken Otto Market und Otto Advertising auch in Zukunft weiter in den Mittelpunkt rücken", berichtet Marc Opelt , Vorsitzender des Bereichsvorstands Otto und Bereichsvorstand Marketing. "Otto for Business tritt überall da zum Vorschein, wo wir einen ersten Berührungspunkt mit Otto als Business-Partner schaffen und Synergien zwischen den einzelnen Services aufzeigen können. Unser Ziel: das Geschäft unserer Business-Partner noch besser machen."