Amazon Prime Day findet am 11. und 12. Juli statt

26.06.2023 Auch in diesem Jahr lässt Amazon sein Shopping-Event über zwei Tage laufen. Neben Top-Marken soll das Angebot von kleinen und mittleren Unternehmen in den Fokus gerückt werden.

Ab dem 11. Juli um Mitternacht startet die jährliche Schnäppchenjagd für Amazon-Prime-Mitglieder. 48-Stunden-lang können KundInnen aus Deutschland, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Singapur, Spanien, Großbritannien, den USA, Polen und Schweden Produkte von Top-Marken und teilnehmenden HändlerInnen bei Amazon erwerben. Frühe Angebote stehen bereits ab dem 21. Juni bereit.Ein besonderer Fokus soll 2023 wie schon im Vorjahr auf kleinen und mittleren Unternehmen liegen. Ihre Angebote sollen im Marketing besonders hervorgehoben werden. "Wir freuen uns, unseren Prime-Mitgliedern auch dieses Jahr wieder zwei Tage voller Angebote bieten zu können", so Kerstin Giebels , Head of Prime Deutschland.Amazon bietet für Händler den Service Prime für Verkäufer an. Mit Prime durch Verkäufer erhalten Unternehmen, die auf Amazon verkaufen, das Prime Logo und können ihre eigenen Blitzangebote einreichen.