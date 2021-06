Prime Day 2021: Jeder fünfte Deutsche will einkaufen 

Der bundesweit repräsentative Finder's Amazon Prime Day Shopping Report unter 2.001 deutschen Erwachsenen zeigt, dass 10 Prozent der Erwachsenen planen, ein Amazon-Produkt oder-Service zu kaufen, während nur 0,6 Prozent der Deutschen einen Kauf in beiden Amazon-Kategorien tätigen möchten.Acht Prozent geben an, ein Amazon Technik-Produkt und zwei Prozent einen Amazon-Dienst wie Amazon Prime Video kaufen zu wollen.Mehr Männer planen dieses Jahr einen Einkauf als Frauen: 27 Prozent der Männer sagen, dass sie einen Kauf tätigen werden, verglichen mit 16 Prozent der Frauen - ein Unterschied von 11 Prozentpunkten. Der größte Geschlechterunterschied nach Kategorien besteht bei Amazon Tech, wobei Männer Frauen um sechs Prozentpunkte übertreffen.Außerdem kaufen laut Report junge deutsche Erwachsene am ehesten am Prime Day (21.-22.Juni 2021) ein. 27 Prozent der 18- bis 24-Jährigen werden werden einen Einkauf tätigen, verglichen mit nur 16 Prozent der 65-Jährigen.