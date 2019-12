Verlosung: Freiticket zur Relauch-Konferenz

Bild: infopark

20.12.2019 Am 17. und 18. Februar findet in Berlin die Konferenz Digital:Relaunch , organisiert vom CMS-Hersteller Infopark, statt. Bei Konferenz, Seminar und Party steht das Ziel im Fokus, Entscheidern aus dem Mittelstand bei der digitalen Transformation im Unternehmen helfen. Geboten werden Expertenwissen für erfolgreiche Digitalisierung. Best Cases und Intensiv-Seminaren von renommierten Vordenkern. Networking mit Entscheidern und jede Menge Party und Spaß beim Digital:Bash mit Live-Musik und Cocktails. iBusiness verlost ein Freiticket im Wert von 500 Euro. Zur Teilnahme genügt Mail an die Redaktion . Der Rechtsweg ist wie üblich ausgeschlossen.