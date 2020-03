Wegen Corona: Deutsche Angestellte wollen Home-Office

66,1 Prozent der Angestellten erwarten von ihrem Arbeitgeber, entsprechende digitale Lösungen anzubieten. Die Mehrheit der Arbeitgeber sei dazu auch in der Lage. Offenbar spielt die Größe des Arbeitgebers außerdem eine entscheidende Rolle in Bezug auf die Erwartungen der Arbeitnehmer. Denn 80 Prozent der Angestellten aus Großunternehmen erwarten von ihrem Arbeitgeber, dass er ihnen in gesundheitsgefährdenden Zeiten eine Home-Office-Lösung anbietet.Bei den mittleren Unternehmen sind es nur 67,7 Prozent und bei den kleinen Unternehmen 58,1 Prozent. Rund die Hälfte der Angestellten aus kleinen Unternehmen (50,3 Prozent) glaubt, dass ihr Arbeitgeber technisch in der Lage ist, Home-Office anzubieten. Bei den Angestellten aus großen Unternehmen sind dies hingegen 68,9 Prozent. Das ergab eine Studie des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. , der 1.000 deutsche Angestellte (volljährige Bundesbürger) befragt hat, ob sie in gesundheitsgefährdenden Situationen gern von zu Hause arbeiten würden.