Mode & Design: Diese Produkte sind jetzt in Webshops gefragt

02.04.2020 Die Such-Plattform für Mode und Design Stylight hat ausgewertet, welche Spuren die Corona-Pandemie im Such- und Kaufverhalten bei den weltweit 12 Millionen Nutzern hinterlassen hat, die jeden Monat in 1.3000 Shops nach mehr als 27 Millionen verfügbaren Produkten aus dem Bereich Mode & Lifestyle fahnden.

Loungewear: Komfort wird jetzt besonders wichtig. Sowohl Kapuzenpullover (14 Prozent) als auch Jogginghosen (27 Prozent) haben in den letzten zwei Wochen einen Anstieg der Klicks verzeichnet.





Wohnaccessoires: In den letzten zwei Wochen konnten wir einen Anstieg der Klicks von 30 Prozent auf Wohnaccessoires sehen.





Dessous: Auch diese Kategorie überrascht nicht, da gerade viele Paare gezwungen sind, viel Zeit gemeinsam zu Hause zu verbringen. In den letzten drei Wochen konnten wir sehen, dass die Klicks auf Dessous um 55 Prozent gestiegen sind.





Sportbekleidung: Sowohl Leggings (15 Prozent) als auch Sport-BHs (29 Prozent) haben in den letzten zwei Wochen an Klicks zugenommen. Gerade diese beiden Produktkategorien könnten auch bequeme Ergänzung zu den bereits erwähnten Loungewear zählen.





Beauty Produkte: Viele Online User nutzen die Zeit zu Hause gerade sich selbst und ihrem Körper etwas gutes zu tun. Kein Wunder, dass die Klicks auf Gesichtsmasken (24 Prozent) sowie Nagellacke (25 Prozent) angestiegen sind.

Da mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung unter Quarantäne steht, ist es nur verständlich, dass sich das Kaufverhalten und die Prioritäten von Online Shoppern verändern.Aber an was sind Online User gerade besonders interessiert? Stylight hat analysiert, welche Produktkategorien seit den letzten zwei Wochen besonders an Bedeutung gewonnen haben:Zudem konnte Stylight beobachten, dass Nutzer vermehrt Produkte auf ihren Wunschlisten speichern. Womöglich als Vorfreude für spätere Shopping Touren sowie der Wunsch nach Normalität. Die Anzahl der Produkte, die auf Wunschlisten gespeichert worden sind, stieg um 12 Prozent an.Die Daten basieren auf der Analyse des Shopping- und Suchverhaltens der 12 Mio. monatlichen Usern auf Stylight, die auf insights.stylight.de veröffentlicht werden.