Streaming-Ads: ROI um 30% höher

21.09.2022 Netflix kündigt an, werbegestütztes Streaming noch dieses Jahr in Deutschland anzubieten. Doch die aktuelle Studie "ROI Genome Flash" von Analytic Partners zeigt, dass selbst global betrachtet Werbemöglichkeiten auf CTV & Co. nicht ausgereizt werden - obwohl sie einen 30 Prozent höheren ROI erzielen als andere Kanäle.