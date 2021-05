Amazon erzielt Rekordgewinn im ersten Quartal und zieht den Prime Day vor 

Nach der Google-Mutter Alphabet legt auch Amazon glänzende Zahlen für das erste Quartal 2021 vor. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 44 Prozent auf 108,5 Milliarden Dollar (89,5 Mrd Euro) zu, wie der Konzern mitteilte . Der Gewinn stieg um mehr als das Dreifache auf 8,1 Milliarden Dollar. Damit verdiente der Onlineriese mehr als je zuvor und übertraf die Markterwartungen deutlich.Amazon profitiert enorm von dem anhaltenden Internetshopping-Boom in der Coronapandemie - insbesondere in Nordamerika, wo staatliche Finanzhilfen in Billionenhöhe den Konsum ankurbelten. Außerdem floriert das Geschäft mit Cloud Computing, die unter anderem Airbnb, McDonald's, Disney, Volkswagen oder auch die Deutsche Bundesliga und die Formel 1 nutzen. Die Erlöse von Amazon Web Services (AWS) wuchsen um 32 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn der Sparte stieg um mehr als 35 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Das Cloud-Geschäft von Google steigerte im selben Zeitraum den Umsatz um 46 Prozent auf gut vier Milliarden Dollar. Zugleich fuhr die Sparte jedoch einen operativen Verlust von 974 Millionen Dollar ein. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,7 Milliarden Dollar Verlust bei 2,8 Milliarden Dollar Umsatz.Im Geschäft mit Online-Werbung verbuchte Amazon sogar ein noch stärkeres Plus. Die Werbeeinnahmen stehen für den größten Teil der Rubrik 'andere Umsätze' und die wuchs im ersten Quartal um 73 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar.Der Abo-Dienst Prime konnte die Marke von 200 Millionen Kunden knacken. Anfang 2020 hatten 150 Millionen Menschen den Dienst abonniert, der Zugang zu kostenlosem Versand und Streaming-Diensten bietet. Sie profitieren außerdem von Rabatten beim Prime Day, der diesmal schon im zweiten Quartal stattfinden soll. Traditionell fand das Shopping-Event bisher später im Jahr statt.Amazon rechnet weiterhin mit guten Geschäften und stellt für das zweite Quartal 2021 einen Betriebsgewinn von bis zu 8,0 Milliarden Dollar in Aussicht - trotz pandemiebedingter Sonderkosten in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar. Der Konzern rechnet zudem mit einem Umsatzwachstum zwischen 24 und 30 Prozent auf bis zu 116 Milliarden Dollar.Amazon kündigte im Geschäftsbericht an, seine jährliche Online-Rabattschlacht Prime Day diesmal im zweiten Quartal veranstalten zu wollen. Einen konkreten Termin nannte der Konzern zunächst jedoch nicht. Eigentlich findet das Shopping-Spektakel traditionell erst etwas später im Jahr statt.