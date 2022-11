Ein Jahr in Deutschland: Reddit zieht eine erste Bilanz

Eine engagierte Community in Deutschland

"Wir sehen, dass sich immer mehr deutsche Nutzer zu Communities rund um das Thema Essen hingezogen fühlen, wie z. B. r/veganDE , das im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 204 Prozent an Abonnenten verzeichnet, was unter anderem einer Reihe von spannenden AMAs (Ask me Anything) mit Experten der veganen Küche zu verdanken ist, allen voran dem deutschen Starkoch Ricky Saward."

Wie die Nutzer und Nutzerinnen ticken

Bild: MINI Mini stellte auf der Gamescom 2022 das Concept Car mit Pokémon-Elementen vor - und Reddit-NutzerInnen durften mitreden.

Im Oktober 2021 hat die Community-Plattform Reddit in Berlin ein Büro eröffnet und startete in den ersten nicht-englischsprachigen Markt "mit ehrgeizigen Plänen für das Wachstum unserer Plattform und unseres Geschäfts vor Ort", so das Unternehmen. Nun zieht es eine erste positive Bilanz.Demnach konnten in den vergangenen zwölf Monaten die Nutzerzahlen ausgebaut werden, Deutschland beherberge bereits die viertgrößte Use-Base von Reddit weltweit. Genaue Nutzerzahlen für den deutschen Markt nennt Reddit jedoch nicht. Weltweit hat die Plattform nach eigenen Angaben täglich mehr als 54 Millionen aktive NutzerInnen. Insgesamt sollen 450 Millionen UserInnen die Plattform mit ihren mehr als 100.000 Communitys regelmäßig nutzen.Seit dem Start in Deutschland konnte die Plattform auch das Werbegeschäft weiter vorantreiben und zudem sein deutsches Team vor Ort verdreifachen. Es umfasst nun auch lokale Teams für Vertrieb, Community, Betrieb sowie Produkt und Technik in den wichtigsten deutschen Städten.Das deutsche Publikum engagiere sich mit 160 Mio. Beiträgen, Votes und Kommentaren pro Monat sehr stark - ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Laut Reddit sehen sich die deutschen Nutzer und Nutzerinnen auch mehr Inhalte als je zuvor an - ein Plus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zu den beliebtesten Communities unter den deutschen Redditoren zählen r/Arbeitsleben und r/ich_iel Besonders groß ist das Interesse an Technologie, Gaming und regionalen Themen, aber auch andere Bereiche werden relevanter. Reddit:Sehr engagiert sei auch die Kunst- und Bastel-Community r/Handarbeiten . Sie erhielt von Reddit Community Funds für ein IRL-Community-Strickprojekt. Dabei wurden Garn, Stoff und Nadeln in herbstlichen Farben an die teilnehmenden Mitglieder verschickt, um Kunstwerke zum Thema Herbst zu stricken, häkeln und zu nähen.Um Marken auf sich aufmerksam zu machen, wirbt Reddit mit einem "Publikum, das nirgendwo sonst online zu finden ist": So seien 41 Prozent der Reddit-NutzerInnen in Deutschland nicht auf Facebook und 53 Prozent nicht auf Snapchat vertreten. Zum Start 2021 hieß es, dass 38 Prozent der deutschen NutzerInnen Millennials sind, gefolgt von der Gen Z mit 35 Prozent, Gen X mit 23 Prozent und vier Prozent Babyboomern.Für die Beteiligung von Marken auf der Plattform seien die UserInnen durchaus aufgeschlossen. Dies zeige die quantitative Studie 'Find your People', für die von der Marktforschungsagentur Talk Shoppe zwischen August und September 2022 in Deutschland 1.068 Social-Media-NutzerInnen zwischen 18-54 Jahren befragt wurden. Demnach vertrauten lokale NutzerInnen einer Marke, die auf Reddit vertreten ist, eher als Marken, die sie auf anderen Plattformen werben sehen. Darüber hinaus werde Reddit von den deutschen NutzerInnen als erste Anlaufstelle angesehen, um mehr über Marken und Dienstleistungen zu erfahren (+24 Prozent im Vergleich zu anderen Plattformen). Reddit helfe den NutzerInnen zudem dabei, fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen (+29 Prozent). Zudem begrüßten deutsche Reddit-Nutzer die direkte Kommunikation mit Brands (+26 Prozent)."Der Hauptgrund, warum die Menschen zu Reddit kommen, ist, dass sie von leidenschaftlichen Gemeinschaften, denen sie vertrauen, informiert werden wollen. Das schafft eine Umgebung mit hoch engagierten, handlungsbereiten Nutzern", sagt Oliver Wendt , Reddit Manager, Large Customer Sales für DACH. Die deutschen NutzerInnen wollten mehr über Produkte und Dienstleistungen erfahren - laut Wendt sei dies für Marken "eine große Chance, relevante Zielgruppen zu erreichen, wenn diese sich bereits aktiv mit einem Thema beschäftigen". Etliche lokale Werbetreibende sind oder waren bereits präsent auf Reddit, darunter Marken wie Spieleentwickler Bethesda und TaxFix





Erfolgreiche Mini-Kampagne bindet Community ein

Auch Autohersteller Mini engagierte sich bereits auf Reddit - mit Erfolg. Mini kooperierte mit Pokémon für eine Capsule Edition des neuen Mini Aceman Elektroautos. Dafür hat der Autobauer und seine Agentur Jung von Matt Nerd die Reddit-Community mit einer Kampagne eingebunden: Mini rief relevante Reddit-Nutzer - von Pokémon-Fans über Gamer bis hin zu Auto-Enthusiasten - dazu auf, sich am Design-Prozess für die limitierte Edition zu beteiligen. Die Community wurde aufgerufen, ihre Lieblings-Pokémon und inspirierende Accessoires zu teilen, um eine Chance zu erhalten, diese auf den Autos abzubilden, wobei alle TeilnehmerInnen mit Reddit-Gold für ihre Mühen belohnt wurden. Mehr als 1.600 Kommentare von NutzerInnen folgten auf den Beitrag."Reddit ist eine der wichtigsten Plattformen für Fankultur, Popkultur und Community-zentrierte Kommunikation. Viele Marken unterschätzen nicht nur die Kraft, sondern auch den Einfluss der Community auf die Glaubwürdigkeit einer Marke. Es ist ein Geheimtipp, wenn man einen Markenwert in Subkulturen aufbauen will", sagt Toan Nguyen , Gründer von Jung von Matt Nerd. Der Stellenwert von Reddit habe sich in der Kampagne auf vielen verschiedenen Ebenen gezeigt. "Reddit war der perfekte Ort, um mitten in den Fandom-Communities zu sein und ihr Vertrauen zu gewinnen, aber es war auch eine gute Möglichkeit für uns, ihr Feedback zu bekommen. Wir wissen, wie smart die Community ist, und wir wollten keine Gelegenheit verpassen, das zu zeigen. Beim Fandom-Marketing geht es um Kommunikation auf Augenhöhe und echte Wertschätzung für die Community."