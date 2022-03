Reddit und IPG Mediabrands vereinbaren Partnerschaft

Die Agenturgruppe IPG Mediabrands wird mit den lokalen Vertriebs-, Marketing- und Community-Teams der Plattform Reddit zusammenarbeiten, die in Deutschland, Großbritannien, Kanada und Australien derzeit auf Wachstumskurs ist. Die Kooperation ist erst die zweite Unternehmenspartnerschaft in Reddits Firmengeschichte und gleichzeitig die erste weltweit angelegte Zusammenarbeit. Beide Seiten versprechen sich von der Zusammenarbeit strategische Vorteile und eine Intensivierung der Kundenbeziehungen. Die interne Führung der Kooperation übernimmt Reddits Agency Development Team.Die Agenturen der Gruppe erhalten frühzeitigen Zugang zu kulturellen Trends in den mehr als 100.000 Reddit-Communitys und entsprechende datengestützte Erkenntnisse. Dafür steht ihnen das Trending Insights Dashboard zur Verfügung, ein interaktives Tool, mit dem basierend auf Wachstumsverlauf, Engagement und viraler Verbreitung algorithmisch Trend-Inhalte auf Reddit ermittelt werden. So sollen für Werbungtreibende kulturelle Phänomene sowie Trends sichtbar gemacht werden, bevor sie im Mainstream ankommen. Im Laufe der Partnerschaft sollen Trendberichte für alle wichtigen Branchen veröffentlicht werden. Die Mediabrands-Agenturen können außerdem die Dienstleistungen von KarmaLab, der hauseigenen Kreativagentur von Reddit, nutzen.Die Partnerschaft mit IPG Mediabrands wird bei Reddit von Lindsay Kaufman geleitet. Kaufman kam im vergangenen Sommer von Initiative, wo sie als Leiterin der digitalen Partnerschaften für die US-Ostküste fungierte. Zuvor arbeitete die New Yorkerin 14 Jahre lang bei Mediabrands.