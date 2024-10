Krisenkommunikation: Die Shitstorm-Top-Ten der PR-Agenturen

PR-Agenturen

Die drei gefährlichsten Auslöser für Kommunikationskrisen Falschmeldungen & irreführende Informationen 33 Prozent Vertuschen von Fehlern 32 Prozent Persönliches Fehlverhalten des Managements 28 Prozent Social-Media-Shitstorm 25 Prozent Kriminalität (z.B. Cyberattacken) 23 Prozent Mangelnde Transparenz 22 Prozent Versagen des Topmanagements 22 Prozent Compliance-Probleme 20 Prozent Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen 13 Prozent Fehlerhafte Produkte 12 Prozent Persönliches Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 12 Prozent Datenschutzverletzungen 10 Prozent Wirtschaftliche Probleme 9 Prozent Schlechte Arbeitsbedingungen 8 Prozent Schlechter Service 8 Prozent Naturereignisse (z.B. Sturmflut, Erdbeben) 6 Prozent Verleumdung durch Wettbewerber 3 Prozent

Falschmeldungen und irreführende Informationen sind die größten Krisentreiber in der Kommunikation. Auch das Vertuschen von Fehlern sowie persönliches Fehlverhalten des Managements führen häufig zu einer Unternehmenskrise. Zu diesen Ergebnissen kommt der PR-Trendmonitor von dpa-Tochter News Aktuell und PER . An der Umfrage haben 327 PR-Fach- und Führungskräfte aus Deutschland und der Schweiz teilgenommen.Gefragt nach den gefährlichsten Auslösern für Kommunikationskrisen nennt jeder dritte Befragte Desinformation als den höchsten Risikofaktor (33 Prozent). Fast ebenso viele PR-Fachleute sind der Meinung, dass das Verschleiern von Fehlern der größte Krisenbeschleuniger ist (32 Prozent). An dritter Stelle der genannten Ursachen steht für die Befragten persönliches Fehlverhalten der obersten Führungsebene (28 Prozent).Shitstorms in den sozialen Medien sind für jeden Vierten der gefährlichste Krisenauslöser (25 Prozent), kriminelle Delikte gegen das Unternehmen wie beispielsweise ein Cyberangriff erhöhen für gut jeden fünften Befragten das Krisenpotenzial erheblich (23 Prozent).Etwa jeder Zehnte sieht ein erhöhtes Krisenrisiko, wenn es im Unternehmen zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen kommt (13 Prozent), die Produkte fehlerhaft sind (12 Prozent), die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönliches Fehlverhalten an den Tag legen (12 Prozent) oder der Datenschutz verletzt wird (10 Prozent).Naturereignisse werden dagegen von den meisten Befragten als weniger gefährlich eingestuft: Nur magere 6 Prozent fürchten Erdbeben oder Sturmfluten als gefährlichste Auslöser von Kommunikationskrisen. Die geringste Sorge haben die Befragten vor einer möglichen Verleumdung durch Wettbewerber (3 Prozent).