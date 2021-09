Post startet Online-Selfservice für programmatische Print-Kampagnen 

Planungstools zur Neukundengewinnung und einfache Bedienbarkeit

Individualisierung von Print-Mailings an Bestandskunden

Die Deutsche Post hat einen Online-Selfservice für die Planung und Buchung von Print-Mailings vorgestellt. Werbetreibenden soll damit der Einstieg erleichtert werden. Neben einem Zielgruppen-Planer umfasst das Angebot Tools, um die Kampagnen für die Empfänger mittels Programmatic Printing zu individualisieren.Ein neues Zielgruppen-Planungstool bietet die Möglichkeit, das Zustellgebiet nach Postleitzahl, Zustellbezirk oder Ortsteil einzugrenzen. Entweder durch Eingabe der Daten, durch Klick in eine interaktive Karte oder den Upload einer eigenen Liste mit Adressen potentieller NeukundInnen. Die Suche lässt sich in der stark vergrößerten Karte anschließend bearbeiten, indem Bezirke durch Klicken aktiviert oder deaktiviert werden. Das Tool bietet zudem die Möglichkeit, Zielgruppen weiter zu verfeinern. Dafür stehen fünf verschiedene Kriterien zur Verfügung: Kaufkraft, Gebäudetyp, Gartengröße, mittleres Alter auf Gebäudeebene und überwiegendes Geschlecht im Gebäude.Wer individuelle Informationen zu Kundinnen und Kunden hinterlegt hat, kann bis zu fünf Felder platzieren, die mit individualisierten Angaben belegt werden: zum Beispiel einem kundenindividuellen Rabatt, einem Produkt aus früheren Warenkörben et cetera.Nach dem Do-it-yourself-Prinzip lässt sich ein Print-Mailing vom Upload bis zum Versand komplett selbst managen - ohne zusätzliche Kosten für Werbeagentur und Druckerei. Damit die Anwender die Kosten im Blick behalten können, wird bei jeder Veränderung die Entwicklung der Gesamtkosten angezeigt. So sollen auch Anwender ohne Dialogmarketing-Vorkenntnisse in wenigen Schritten ein erfolgreiches Print-Mailing planen und umsetzen können.